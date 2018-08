Con la llegada de Arturo Vidal al FC Barcelona hace unos días, muchos pensaron que el club azulgrana había cerrado ya el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, hoy, el presidente del club de la Ciudad Condal, Josep María Bartomeu, no descartó más llegadas en lo que resta del mercado.

“Como sabéis, el mercado concluye el 31 de agosto y nosotros seguiremos atentos al mercado, pero sin obligaciones. Estamos satisfechos con las altas y las bajas y quiero poner en valor el trabajo de gente que a veces está en la sombra", dijo el presidente del FC Barcelona en el Congreso Mundial de Penyes del club blaugrana.

El favorito a llegar al FC Barcelona

Aunque desde la presidencia del FC Barcelona no se ha mencionado el nombre del jugador que tienen en mente, el diario 'Sport' apunta que es el holandés Frenkie De Jong quien se encuentras en la órbita de los campeones de la Liga Santander 2018-19.



El jugador del equipo de la Eredivisie ha pasado a ocupar el lugar de Paul Pogba en la lista de fichajes del FC Barcelona. Sin embargo, al igual que en el Manchester United, existen trabas por parte del Ajax a pesar de la gran oferta de que llega desde la oficina de Josep María Bartomeu, mandamás del club azulgrana.



Siempre según la citada fuente, el Ajax no tiene en sus planes vender a De Jong, al menos no en esta ventana del mercado. El equipo de los Países Bajos lo considera uno de sus jugadores más importantes y a puertas de jugar la fase de clasificación de la Champions, no se imagina quedarse sin él.