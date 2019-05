¡Bienvenida y advertencia! Rakitic aclara las cosas a poco de la llegada de Frenkie al Barcelona

Cada vez falta menos para que Frenkie de Jong , el volante que FC Barcelona aseguró en el mercado de fichajes de invierno, llegue al Camp Nou. Expectativa por ver al holandés hay mucha, incluso de quienes se verán afectados con su llegada. Uno de ellos es Ivan Rakitic.



Por el fichaje de la perla del Ajax, el croata podría perder minutos. Sin embargo, no parece estar tan preocupado. De hecho, el '4' del Barcelona asegura que su puesta tiene dueño y De Jong no llega para ocuparlo.

"Me alegro de que lo hayan fichado. Ante todo llega un chico joven que está jugando muy bien y me alegro de que el club se siga reforzando. Cada jugador bueno que pueda llegar, encantados. Pero también cada uno tiene su sitio. Él llega pero estoy convencido de que no llegará para mi puesto, mi puesto está ocupado", dijo Rakitic en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.



"Le deseo mucha suerte y le respeto al cien por cien. Aparte, está jugando en otra posición que no es la mía así que no entiendo porque lo relacionan conmigo. En el Ajax y en su selección juega en otra posición. Me alegro de que venga. Espero que tenga buenos días ahora que está en Barcelona, que disfrute y es bienvenido", agregó el volante croata.



Hay que recordar que De Jong firmó un contrato con el Barcelona para las próximas cinco temporadas, hasta el final del curso 2023/24. El coste de la operación ascendía a los 75 millones de euros más 11 millones en variables.

► ¿Y si la solución está en 'casa'? Los cedidos del Real Madrid que podrían pegar la vuelta [FOTOS]



► 'Bombazo' en Valdebebas: "La familia de Neymar está tocando la puerta del Real Madrid"



► ¡Continúa la 'Revolución Zidane'! Nacho Fernández renovó contrato con Real Madrid hasta el 2022



► Corre que se acaban: estos son los precios para verlos amistosos de la Selección Peruana