Barcelona tiene claro que lo quiere ganar todo en la próxima temporada. Es el vigente campeón de la Liga Santander y Copa del Rey, pero espera ser nuevamente el monarca de la Champions League, máximo torneo a nivel de clubes que no tiene en sus manos desde la temporada 2014-15 de la mano de Luis Enrique. Para volver a lo más alto del fútbol europeo, los culés quieren contar con Paul Pogba de cara a la nueva campaña que está próxima a empezar.

Así lo asegura este lunes el diario Mundo Deportivo en su edición digital. Es más, el citado medio sostiene que las próximas horas serán claves para saber si Paul Pogba se pondrá la camiseta del Barcelona. Todo se debe que el agente del jugador, Mino Raiola, le presentará una oferta al Manchester United para sacarlo de Old Trafford.

La cifra que se maneja es de 100 millones de euros. En la reunión, el representante de Pogba buscará convencer a los 'Red Devils' para que lo dejar marchar. Y es que el volante francés, que salió campeón con su selección en el Mundial Rusia 2018, no tiene una buena relación con el técnico José Mourinho. Luego de esto, se reunirá con los directivos del elenco español.

Las negociaciones deben ser más que rápidas. Y es que el libro de pases en Inglaterra cierra el 9 de agosto. El precio podría ser un impedimento para llegar a buen puerto ya que tras la gran Copa del Mundo del jugador, el elenco británico podría pedir más dinero por la operación.

Otro de los clubes que está interesado en contar con Paul Pobga para la próxima temporada es Juventus. Su ex casa en la Serie A tiene a Cristiano Ronaldo y esperan que el actual Balón de Oro y FIFA The Best sea un atractivo para que desista en fichar por los azulgranas.