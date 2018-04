Lucas Digne llegó a Barcelona con la esperanza de disputar alguno de los tres torneos de los que participa el equipo; sin embargo, no fue así. El francés no ha tenido muchos minutos desde su firma en el 2016. Pero esto no ha sido justificación para que equipos de Europa se fijen en él.

Juventus , según a ha información la RAI (televisión pública italiana) tiene en sus planes a Digne para verano. El italiano quiere refozar la banda izquierda de su defensa y el francés se adecúa a sus pretenciones.

Digne fue cedido por el PSG un años a la Roma antes de llegar al Barza. Los entrenadores italianos ya lo enfrentaron y conocen las capacidades del lateral que tiene enfrente a un inamovible como Jordi Alba.

Sin embargo, el alto lo pondría la dirigencia azulgrana, que tiene como plan para la próxima mitad de año tener como alternatiba de Jordi a Digne. El lateral de 24 años tiene contrato hasta el 2012 y es considerado por Valverde.

En Juventus tendría que competir con Asamoah por un puesto. El senegalés es del gusto de Allegri, siendo incluso tomado en cuenta para los enfrentamientos de octavos de final y cuartos por UEFA Champions League.