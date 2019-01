Cambio de aires. 'Chicharito' Hernández interesa a club de la Liga Santander

Marcelino, entrenador del Valencia , admitió que el mexicano Javier "Chicharito" Hernández es una de las opciones que estudian para reforzar al equipo en este mercado de invierno pero explicó que se trata de una opción complicada ante la pretensión del West Ham de traspasarle.



"Es una opción porque juega poco, pero yo hago las alineaciones, no digo si hay o no que comprar futbolistas", agregó en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.



El entrenador dijo que no hay muchas más opciones. "Valoramos las que existen y veremos si se puede llegar a un acuerdo. Si viene, creo que se decidirá bastante al final", auguró.



"El club baraja opciones y si se presenta una que nos convenza, traeremos un futbolista. Si nos quedamos con tres delanteros y se lesiona uno, nos quedamos en una situación de precariedad como la de mañana", advirtió.



El técnico dijo que no puede "descartar" completamente que Michy Batshuayi no se marche del equipo, aunque ve muy poco probable que se quede.



"Si sólo dependiera del Valencia y del jugador, ya no estaría pero el propietario de sus derechos (el Chelsea) también tiene que ser participe. Creo que en el tramo final se resolverá", apuntó.



El entrenador dijo no ser consciente del interés de ningún club por Ezequiel Garay y dijo que no se va a poner en otra posición que la de contar con él hasta el final de la temporada.