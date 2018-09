¿Le seduce la idea de jugar, de nuevo, al lado de Cristiano Ronaldo? Marcelo lo ha ganado todo con Real Madrid, pero en los últimos días ha sido vinculado a otros clubes, como Juventus , y el propio jugador brasilero se ha encargado de negar su posible marcha.

Marcelo , de 30 años - 12 de ellos con la camiseta blanca en el Estadio Santiago Bernabéu -, habló largo y tendido con la "Tertulia Magazine" de Real Madrid TV. Allí respondió sobre el supuesto interés de Juventus.

"Es un tema que no hay que dar énfasis, estoy muy contento en el Madrid, es mi casa, tengo muchos años de contrato y soy muy feliz aquí, es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor del mundo. Desde que vine siempre hay rumores y es difícil tener que demostrar que quiero estar, que puedo jugar en el Madrid, siempre doy el máximo", expresó Marcelo.

En otro momento, el también ex Fluminense dijo que el tema de la edad no le preocupa y que cada temporada la inicia desde cero y enfocado en lograr nuevos objetivos.

"Yo sigo haciendo mi trabajo como he dicho, todas las temporadas demuestro lo que soy, disfruto de jugar aquí, del vestuario. Dejo todo en el campo, hago todo lo posible para hacer feliz a la afición. La edad llega para todos, pero te tienes que cuidar. 40 es muy difícil. Quiero jugar muchos años en el Madrid y me cuidaré mucho más de lo que me cuidé con 18, y luego ya vendrán otros laterales", añadió.