Jan Oblak no se encuentra cómodo en el Atlético de Madrid. Los ‘colchoneros’ caminan bien en La Liga como en la Champions League, pero a nivel contractual el portero esloveno quiere una mejorar salarial, dado que es el mejor arquero del mundo y otros competidores en su puesto han comenzado a tener mejores ofertas, como es el caso de Kepa y Alisson. En ese sentido, Oblak le habría comunicado al vestuario, presidente del Atlético y el ‘Cholo’ Simeone que se irá del Wanda Metropolitano, si es que aparece una oferta en el mercado de fichajes de invierno. Todo o nada para el ‘1’ del ‘Atleti’. ¿Llegará alguna oferta por él?



La decisión de Oblak viene motivada por la inexistencia de ninguna oferta formal de renovación desde que en 2016 ampliara su actual contrato con el Atlético.



Lo más que recibió el portero fue buenas intenciones, pero nunca una propuesta en firme de parte de Cerezo. Para colmo, en todo este tiempo sí ha visto cómo prácticamente toda la plantilla mejoraba sus emolumentos (Koke, Saúl, Griezmann, Thomas, Lucas, Correa, Giménez, etc.), lo que ha aumentado su malestar con la dirigencia, más aun teniendo en cuenta que en cada partido se confirma como una, si no la mejor, estrella del equipo.



En el Atlético, de puertas hacia afuera, siempre se han mostrado muy tranquilos con la situación, alegando que Oblak aún tiene un contrato por tres años y que jamás se han abonado 100 millones por un portero. Un riesgo teniendo en cuenta que sin ir más lejos este verano el Chelsea pagó 80 millones por Kepa y el Liverpool 75 por Alisson. De hecho, el propio club 'red' llegó a tener al esloveno como primera opción antes de decantarse por el brasileño.