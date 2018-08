Tras caer en la Supercopa de Europa, en el Real Madrid la gran pregunta es si Florentino Pérez fichará o no en lo que queda de mercado, el mismo que cierra el 31 de agosto. Por ahora no hay nada claro a la vista, aunque desde España se conoció que podría llegar un delantero, pero no para pelear el puesto con Benzema, sino como suplente del francés.

El Madrid cuenta con 300 millones de euros de caja para contratar, pero no quiere despilfarrar el dinero, por lo que se tomarán con calma el tema de los refuerzos. A lo más, en este mercado, llegará un delantero como suplente del 'Gato', que pueda reemplazarlo en algunos partidos de Liga o Copa. Benzema es el '9' titular de los grandes partidos.



Entre la alternativas, son tres los nombres que parten con ventaja: Rodrigo Moreno, Radamel Falcao y Suso.



Con el primero, el principal obstáculo sería el Valencia, que solo lo dejará ir por 120 millones. Lopetegui conoce bien y gusta de Rodrigo, a quien llevó al Mundial Rusia 2018 incluso por delante de Álvaro Morata.



Rodrigo Moreno es un pedido de Julen Lopetegui para el Madrid. (Foto: Getty) Rodrigo Moreno es un pedido de Julen Lopetegui para el Madrid.

Radamel Falcao, pese a su pasado colchonero, también aparece como opción para llegar al Bernbéu. De hecho, ha estado en la órbita del Madrid desde hace varias temporadas y ahora que su cotización ha bajado, podría cumplirle el sueño a los madridistas.

Radamel Falcao marcó un gol y dio una asistencia ante Nantes en partido de la Ligue 1. Radamel Falcao es el viejo sueño del Madrid.

Finalmente, Suso es el otro con oportunidades de vestirse de blanco. El español, incluso, fue ofrecido hace unos meses y a Lopetegui no le disgustó la idea. El futbolista puede actuar tanto por la banda como en el área, además de que fue pupilo del técnico del Madrid desde las menores de la selección española.