Del Bayern Munich al Real Madrid: el 'bombazo' que cocinan Florentino y Zidane para el 2020

Real Madrid no solo piensa en el mercado de fichajes de verano , también en qué jugadores llegarán de cara a la temporada 2020-21. En esa linea, según publica el portal español 'Don Balón', Florentino Pérez cree tener cerrado a un crack del Bayern Munich.



Nos referimos a David Alaba , una de las estrellas del equipo alemán que en el 2019-20 jugaría por vez última vez en la Bundesliga. A sus 26 años, el austriaco quiere nuevos retos en su carrera y el Real Madrid sería el club elegido. Zidane ya habría dado el visto bueno para su llegada.



El entrenador francés sabe que a Marcelo no le quedan muchos años en el Real Madrid. Ya ha empezado a demostrarlo en la pasada temporada. He ahí la necesidad de fichar alguien como Alaba.



El lateral izquierdo termina contrato con el Bayern Munich en junio de 2021 y no tiene intención de renovar. Al equipo bávaro no le quedará otra opción que venderlo al año siguiente para evitar que se vaya sin dejar un solo euro en Allianz Arena. Real Madrid tiene todas las de ganar.



David Alaba - Bayern Munich

