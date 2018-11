Se había comentado el pasado miércoles y hoy jueves ha tomado mucho más fuerza en España. Luego de que algunos medios españoles hablaran al respecto sobre su fichaje, el diario ‘Marca’ en su edición de hoy ha confirmado que Brahim Díaz se convertirá en la segunda contratación de Florentino Pérez en el mercado de fichajes de invierno, luego de que el Real Madrid llegara a un acuerdo con River Plate por el mediocentro Exequiel Palacios.



¿El volante malagueño es la solución para el equipo de Santiago Solari? Tiene 19 años y un futuro por delantero, por lo que el presidente del Real Madrid continúa con una política de fichajes para el futuro y no piensa en un corto plazo, tal como pide el fanático para resolver el problema de gestión de fútbol del equipo, así como de gol. Si bien el triunfo sobre la Roma ha puesto un poco de calma en el Bernabéu, aún existe mucha especulación sobre lo que puede hacer este equipo del ‘Indiecito’ en la presente temporada. Hay muchas dudas.



Brahim Díaz termina contrato el 30 de junio con el Manchester City y si bien Pep Guardiola y la dirigencia de los ‘Citizens’ tratan de lograr la renovación del español, lo cierto es que el español quiere minutos de juego y ello no puede garantizarle el catalán.



El Real Madrid, que lleva tiempo siguiéndole, abordará su fichaje desde el 1 de enero, justo seis meses antes de que acabe su contrato para no contravenir las normas FIFA.



Si no se llegara a un acuerdo para el mercado de invierno, el futbolista recalaría en la entidad blanca el 1 de julio, ya que llegaría libre.