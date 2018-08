A tres días del cierre del mercado de fichajes en la Premier League, Thibaut Courtois le habría dicho a su técnico, Maurizio Sarri, que le abra la puerta rumbo a Real Madrid. El fichaje parece que será oficializado en cuestión de horas, tal como lo aseguran medios españoles. El portero belga, que fue figura en el Mundial de Rusia 2018, quiere vivir en Madrid y ya habría dado su punto de vista al respecto a los directivos del Chelsea. O se va ahora o gratis en el próximo mercado de Europa, dado que solo le queda una temporada de vínculo.



¿Por cuánto se iría Courtois al Real Madrid? Se habla de 35 millones de euros, en un traspaso que le daría problemas a Keylor Navas. Julen Lopetegui ya ha indicado que el costarricense se quedará en el plantel, por lo que pasará de ser titular a suplente con la llegada del actual portero del Chelsea. No queda nada. El fichaje se haría oficial en las próximas horas.



El factor humano es importante Thibaut. Él quiere vivir en España junto a sus dos hijos, es una de las claves para que haya aumentado la presión con el objetivo de que los londinenses den por fin luz verde a su salida de la entidad. El otro hecho es que la Premier cierra su mercado de fichajes el 9 de agosto, solo en 72 horas, por lo que restan pocos días para poder fichar un sustituto de calidad para el arco.



No obstante, lo que realmente ha acelerado la operación es el contrato que tiene firmado con los ingleses. Acaba en 2019, dentro de un año, y el ex rojiblanco podría negociar el próximo 1 de enero con quien quisiera para marcharse gratis seis meses después. De ahí que entiendan en Chamartín que la operación se vaya a resolver ya. El futbolista jugará donde quiere, el Madrid tendrá al mejor portero del Mundial y el Chelsea recibirá unos 35 millones de euros que perdería de no venderle ya. Ya todo parece listo para el acuerdo.