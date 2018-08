Tras la pobre actuación en la Supercopa de Europa ante el Atlético, Real Madrid sabe que debe reforzarse a lo grande en lo que queda del mercado de fichajes. Nombres de grandes estrellas hay muchos. Sin embargo, una de ellas se ha adelantado a descartar por completo su llegada a Valdebebas. Hablamos de Eden Hazard.



El jugador del Chelsea es uno (o era) de los favoritos para tapar el hueco que dejó Cristiano Ronaldo con su partido a la Juventus. Sin embargo, de su propia boca se ha escuchado que entre sus planes no se encuentra el de dejar Stamford Bridge. No importa lo grande que sea la oferta del Real Madrid.

Eden Hazard no saldrá de Chelsea, según Sarri (Foto: AFP). Eden Hazard no saldrá de Chelsea. (Foto: AFP).

"No me voy del Chelsea". Así de claro fue Eden Hazard en declaraciones para 'RMC' tras el último triunfo de Chelsea en la Premier League. "No me iré, el mercado en Inglaterra está cerrado y aunque puedo irme el club no podrían firmar a nadie", agregó el jugador belga sobre su salida al Real Madrid.



Eden Hazard es consciente que Chelsea no le pondrá las cosas fáciles si antes no encuentra un reemplazante de igual o más calidad que él. "Sería extraño que los dirigentes del Chelsea me dejaran ir sin poder encontrar un sustituto”, remarcó.



Real Madrid tiene un 'pastizal'

Los medios deportivos más importantes de España apuntan que el Real Madrid tiene 300 millones de euros en caja para gastarlos en una megaestrella. En principio iba a ser Neymar, luego Hazard, pero claro está que el belga no va a llegar a la Liga Santander. ¿Qué otro candidato tendrá Florentino en mente?