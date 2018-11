No tiene chapa de crack mundial, pero sí una de las mayores promesas del fútbol. Con 21 años, Marcus Rashford y su agente habrían hecho una voz de alto a Mourinho y el Manchester United. ¿El motivo? La falta de minutos y oportunidades que ha tenido el delantero inglés en la alineación para ‘Mou’ en la presente temporada. Si no juega en Old Trafford, simple, el delantero plantea irse de la isla británica con destino hacia el Real Madrid , que busca jóvenes valores de cara al futuro, o al menos así lo comprueba Florentino Pérez con sus fichajes.



De acuerdo al diario ‘The Sun’ y ‘Mirror, el representante de Rashford ha ofrecido a su jugador al Madrid, dado que su situación contractual con los ‘Red Devils’ culmina en el 2020. En la dirigencia del United se trata de convencerlo con un sueldo de 8.75 millones de euros anuales más primas, pero el dinero no lo es todo, Rashford desea minutos y hacerse un nombre en Europa, así como estar presente en las convocatorias de Inglaterra. Si no juega, Gareth Southgate ya le habría comunicado que sus chances serán menores para él.



Si primero llegó Vinicius Junior, luego Rodrygo y ahora se habla de Ezequiel Palacios de River Plate, el representante de Rashford mira una posibilidad en el Real Madrid. El atacante se encuentra acostumbrado al fútbol de Europa, tiene roce en partidos importantes y su juventud lo haría un fichaje que haría sopesar a Florentino Pérez. Sí, puede que no sea el mega contrato, pero sí podría tener una chance en el actual equipo de Santiago Solari. ¿2019? Veremos.



La decisión la tiene Mourinho, quien desea debe hacer jugar más a su dirigido si es que no quiere que Rashford entre en rebeldía. Repartirse los minutos con Lukaku, Alexis, Martial y Lingard no es sencillo y al Real Madrid de Solari le vendría bien un jugador que se adapte tanto de extremo como de delantero. Y Rashford todavía tiene mucho futuro por delante.