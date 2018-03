Cristiano Ronaldo no solo se encarga de marcar los goles en el Real Madrid. También influye en las decisiones del equipo en cada mercado de pases. En esa linea, según el portal español, le ha puesto un freno al jugador que podría llegar como el gran fichaje para la temporada 2018-19: Paul Pogba.



Ya que no lleva una buena relación con Jose Mourinho ni ha encontrado su mejor nivel en el Manchester United, Pogba busca una salida de Old Trafford y en Europa han relacionado su futuro con el Real Madrid. Sin embargo, el crack luso no lo quiere ni en pintura.



Pogba se ha llevado la Europa League con Manchester United. (Foto: AFP) Pogba se ha llevado la Europa League con Manchester United. (Foto: AFP)

Tal como agrega el citado medio, la razón que Cristiano Ronaldo no quiera al exjugador de la Juventus en el Real Madrid obedece a sus excentricidades y a que en estos momentos su estilo de juego no encaja en el once de Zidane.



Así como Cristiano Ronaldo, otros pesos pesados en el vestuario del Real Madrid vetan la posible llegada de Paul Pogba, jugador que hace unos años sonaba con fuerza como el capricho de Florentino Pérez. Finalmente fichó por el United, aunque su futuro podría cambiar muy pronto.