Reunión con el agente: Isco, a punto de irse a este equipo top en el mercado de fichajes

En el mercado de fichajes de invierno, la Juventus hace todo lo posible para cerrar el acuerdo con Isco para el de verano. A 10 días de que cierran los contratos en Europa, la ‘Vecchia Signora’ espera alcanzar un acuerdo con el malagueño y con el Real Madrid , de cara a la próxima temporada. Cristiano Ronaldo lo ha pedido de compañero, Isco no se siente cómodo con Santiago Solari y Florentino Pérez tampoco lo quiere. Todo fácil, al parecer.



La Juventus quiere a Isco. Así titula Sky Italia, confesando que los turineses están interesados en contratarlo por una cifra que no se ha revelado. De acuerdo a la misma fuente, la ‘Vecchia Signora’ ha mantenido contacto con el agente del futbolista, por lo que habría acuerdo entre ambas partes para que el jugador se vista de negro y blanco en el 2019-20.



No obstante, se encuentra el deseo del Real Madrid de recibir dinero de por medio. En la actualidad, y como paga el mercado de fichajes, Isco está valorizado en más de 100 millones de euros, una cifra parecida a lo que pagó la Juventus por el pase de Cristiano Ronaldo.



Otro de los interesados también es el Manchester City de Pep Guardiola. El catalán siempre ha tenido en mente al malagueño, pero siempre ha encontrado trabas. Ahora, con Solari de por medio en el banquillo del Madrid, todo se hace más fácil. ¿Por qué institución se inclinará Isco? ¿Jugar al lado de un amigo y ex compañero o probar suerte en Inglaterra?