Tienen su OK: dos cracks que el Real Madrid pondrá en venta en el próximo mercado

Parece una crónica de una muerte anunciada. Santiago Solari no lo usa y los medios internacionales hablan de su posible salida en el mercado de fichajes de verano. Si el ‘Indiecito’ se mantiene en el cargo del Real Madrid a pedido de Florentino Pérez, lo más probable es que le pida la salida de dos futbolistas al presidente del club. Se nota que no los quiere, no los desea en su plantilla y ya existe un equipo interesado por sus servicios para el 2019-20.



Tal como se ha explicado en anteriores notas, por rebotes de medios extranjeros, la Juventus es la primera interesada por los servicios de Isco y Marcelo. El primer caso: el malagueño no existe para el técnico argentino y ahora con la recuperación de Gareth Bale, lo más probable es que Isco sea enviado más tiempo a la congeladora. Ahora, con menos tiempos, el mediocampista busca club y la ‘Vecchia Signora’ es la primera que apostará por él.



El segundo caso es el de Marcelo, quien también ha pasado al banquillo. El lateral brasileño entró en el último partido, debido a la expulsión de Varane para volver a componer la defensa del Real Madrid, pero por temas de peso ha perdido su titularidad en el equipo. Marcelo también tendría los días contados y… ¡la Juventus ha preguntado por él!



Cristiano Ronaldo quiere sentirse más cómodo en el club y habría pedido el fichaje de ambos futbolistas del Real Madrid para tener un equipo más poderoso en el 2019-2020. Así se mueve el mercado de pases en Europa y así se aumentan los rumores por los jugadores.