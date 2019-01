Pagar la cláusula, he ahí el dilema: Real Madrid podría fichar a Icardi en este mes de enero

Pagar o no la cláusula, he ahí el dilema. Real Madrid necesita una solución al problema de gol, pese a que el pasado miércoles golearon al Leganés por la Copa del Rey. Santiago Solari pide refuerzos de nivel, Florentino Pérez estudia la medida, pero la situación sigue siendo la misma. ¿Vale la pena invertir más de 100 millones de euros en el mercado de fichajes de invierno? Fuera de la zona de Champions League en LaLiga, Florentino analiza esa posibilidad en medio de la incertidumbre que genera Mauro Icardi con el Inter de Milán.



La esposa y representante del futbolista ha generado la polémica en Italia luego de que haya anunciado que es posible que el delantero argentino no renueve con el club italiano. En ese sentido, en España aumentaron los rumores sobre la posibilidad de que Icardi se vista de blanco a partir del mes de enero. ¿Podrá pagar el Real Madrid tal oferta?



En la actualidad, la cláusula del seleccionado argentino asciende a los 110 millones de euros y si renueva pasará a los 140 u 150 millones, por lo que el Real Madrid pagaría un cifra conforme a lo que pide el mercado de pases si decide llevarse a Icardi a partir del mes de enero.



Icardi es uno de los delanteros top de la liga italiana y Real Madrid lo viene sondeando desde hace dos temporadas, por lo que en este mes o el próximo mercado de fichajes podría ser el momento para que el argentino llegue, por fin, al Santiago Bernabéu.