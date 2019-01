En Alemania le dan check: Löw, el técnico que reemplazará a Solari en la próxima temporada

La incertidumbre vierte sobre Santiago Solari, técnico que ha ganado una vida más luego del triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla en LaLiga. El ‘Indiecito’ no es seguro en el banquillo del Bernabéu, si es que los resultados no le acompañan en el tramo final de la temporada. Mientras el técnico argentino trata de reformular la plantilla en el último tramo del torneo, en Alemania se especula sobre la llegada de Joachim Löw al banquillo madridista.



"Veo a Löw en el Real Madrid". Bernd Schuster concedió una entrevista al diario ‘Welt’ de Alemania en la que indicó sobre el futuro inquilino del banquillo del Real Madrid. El ex técnico del equipo madridista intuye que el elegido va a ser Joachim Löw.



"Cuando hablé del nombre del Löw, [Florentino Pérez] me miró de una manera extraña. Como si lo hubiera cogido con las manos en la masa. Veo a Löw en el Real Madrid", indicó el ex entrenador, quien dirigió al Real Madrid en la temporada 2007-2008.



El propio Joachim Löw ha revelado en varias oportunidades su interés de dirigir al Real Madrid, argumentando que su tiempo en Alemania ya se encuentra a punto de acabar. La Liga de Naciones y el último Mundial son argumentos para que el alemán dé un paso al costado y pruebe dirigiendo al Madrid.