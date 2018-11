Primero fue el fichaje cerrado de Exequiel Palacios al Real Madrid , ahora parece que será Brahim Díaz, un español de 19 que tiene pocas oportunidades en el Manchester City de Pep Guardiola. El ex jugador de Málaga termina su contrato con los ‘Citizens’ para el 2019, por lo que Florentino Pérez – apostando por la juventud de futbolistas – irá por él en el mercado de fichajes de invierno, en pro de reforzar una plantilla que no encuentra muchos cambios.



De acuerdo a la Cadena SER y ‘El Chiringuito’, Brahim Díaz ya tiene acordado su salida del Manchester City, pese a que Guardiola desee que continúe en el club. No se habla de cifras ni del salario del futbolista, aunque todo parece estar negociado para que el futbolista sea presentado en los primeros días de enero, al igual que Exequiel Palacios, quien debería sumarle al plantel madridista por la misma fecha del próximo año.



Brahim Díaz fue fichado del Málaga al Manchester City a cambio de 300 mil euros, pero la falta de oportunidad en el primer equipo han hecho que el centrocampista mire con buenos ojos regresar a LaLiga. En la presente temporada, el volante ha marcado dos goles en tres partidos disputados en copas nacionales, por lo que él desea tener más minutos en el club.



Florentino Pérez continúa apostando por jugadores jóvenes. Primero fue Vinicius Junior, luego Rodrygo del Santos, después Ezequiel Palacios y ahora Brahim Díaz.