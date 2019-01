No es Solari: quien en verdad sienta a Isco en el Real Madrid y el trueque en la Premier League

El Real Madrid no quiere a Isco , no lo tiene en sus planes y pretenderlo ofertarlo en el mercado de fichajes de invierno o de invierno. El malagueño no se encuentra en los planes de Santiago Solari ni tampoco en los de Florentino Pérez. Con los malos resultados en el camino, el presidente madridista hubiese forzado al técnico argentino a usarlo, a hacerlo alinear de titular, pero no pasa ni uno ni lo otro, Isco no juegue y todo se encuentra planificado en la oferta que tiene pensado el presidente de cara a la temporada 2018-19.



De acuerdo a medios españoles, Florentino Pérez quiere ofrecerle a Isco al Manchester City de Pep Guardiola. El técnico catalán desea incorporar en sus filas al malagueño, pero en el camino se encuentra un deseo de parte de la plana del Real Madrid: Kevin De Bruyne. Y no será nada fácil una negociación por uno de los mejores jugadores para el Pep.



Guardiola ha confesado más de una vez que De Bruyne es un deseo para el catalán y lo considera uno de los mejores futbolistas del mundo, quizás solo por detrás de Lionel Messi. ¿La oferta a presentarse? Probablemente Isco más 40 millones de euros por el pase del volante belga, que mueve los hilos del Manchester City en la actualidad.



Isco se encuentra en la ‘congeladora’, Solari prefiere a canteranos en lugar de un volante de la Selección de España y Florentino Pérez tampoco lo quiere: todo se encuentra definido para una posible venta del jugador en julio de este año. El tema es si será el City u otro equipo de Europa, como fue el caso de Italia, tal como se rumorea en el mercado.