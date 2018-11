Hace un año, a nadie en Real Madrid se le pasaría por la cabeza vender o ceder a Marco Asensio. De hecho, empezó la temporada 2017-18 con un nivel espectacular, pero su progresión se ha frenado y en Valdebebas, según el diario español 'Don Balón', ya no descartan su salida en el próximo mercado de verano.



Tal como apunta la citada fuente, en Real Madrid valorarían una oferta si esta llegase a las oficinas de Florentino Pérez. Aunque también tendrían entre planes usarlo como moneda de cambio para conseguir el fichaje que por muchos años han perseguido los merengues: Eden Hazard.

Real Madrid sabe que necesita volver a ilusionar a su hinchada con un fichaje de alto nivel. Y el belga de Chelsea cumple todos los requisitos. En Valdebebas tendrían en mente usar a Asensio para el trueque o en el peor de los casos ofrecérselo al club inglés como parte del pago de un fichaje cuyo valor debería superar los 150 millones de euros.

Eden Hazard suena como posible fichaje del Real Madrid para la temporada 2019-20. (AFP) Eden Hazard suena como posible fichaje del Real Madrid para la temporada 2019-20. (AFP)

Hazard cumpliría un sueño

Eden Hazard ha reiterado que tiene la deuda pendiente de jugar en el Real Madrid. Es su sueño desde niño y en Valdebebas harían todos los esfuerzos para cerrar su fichaje en 2019.



"El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto, eso creo", dijo el crack del Chelsea.