Otra vez en la agenda: el motivo por el que Icardi vuelve a entrar en el plan Madrid

Los rumores no paran en Italia. Primero fue el caso de Paulo Dybala y ahora se habla de la posibilidad de que Mauro Icardi pueda vestirse de blanco de cara a la próxima temporada. El delantero del Inter de Milan , si bien no atraviesa un buen momento en los últimos partidos, despierta el interés de los grandes de Europa por su rendimiento con el Inter. Aquí, como en otros medios deportivos, siempre se ha rebotado y mencionado que el atacante suena en la órbita del Real Madrid. Y ahora vuelven los rumores en el mercado de pases.



De acuerdo a medios italianos, la posibilidad de que Paulo Dybala se marche de la Juventus ha despertado el interés del Inter de Milán, a lo que –por fin – podría dejar que Icardi se marche del club. Por ello se ha parado la renovación del seleccionado argentino. El Inter se siente a gusto con el ex Sampdoria, pero tampoco piensa pagar una fortuna por su renovación.



En el mapa, y con una renovación no asegura, Florentino Pérez aparece en el mapa de su representante, Wanda Nara. El Real Madrid lo tiene dentro de sus planes para que sea el suplente ideal de Karim Benzema, pero el tema siempre se encuentra enfrascado en su precio: mucho es pagar 100 millones de euros por su pase de Italia rumbo a España.



Desde mediados de diciembre, Mauro Icardi apenas ha marcado un gol, por lo que el fanático también comienza a sentirse a disgusto con todo el tema contractual. El fanático solo piensa en su rendimiento dentro de la cancha y quizás ello afecte la actualidad del argentino.