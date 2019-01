El cambio de 180 grados de Mbappé si no gana la Champions con el PSG

El deseo de Mbappé está en alcanzar la gloria a nivel internacional. El Mundial de Rusia 2018 fue el primer peldaño en su paso por su agigantada carrera futbolística, ahora viene la Champions League y el Balón de Oro. El atacante francés de solo 20 años desea continuar el trofeo al lado de Neymar y Edinson Cavani, pero sabe que si no lo logra en el segundo año de carrera en el PSG podrá mirar hacia otro lado en pro de levantar la ‘Orejona’.



De acuerdo a medios franceses, luego de declarar sobre su hambre de triunfos, Mbappé ha meditado la posibilidad de irse al Real Madrid si es que el proyecto del PSG no se alza tal como analizan los jeques árabes. El ex Mónaco no se moverá en este mercado de pases, pero puede que sí fuerce su salida en el próximo mercado de verano. Mbappé, pese a su Juventus, desea llegar a la élite en un corto plazo, por lo que podría haber novedades.



Zidane, quien quiso llevarse al Real Madrid cuando aún era menor de edad, se fue de la Juventus al Madrid y en su primera temporada se alzó con el trofeo. ’Zizou’ tenía 28 años; Mbappé no esperará tanto como el futbolista francés. Lo quiere ya, así como ganó la Copa del Mundo. Veremos que deparará el futuro de Kylian en los próximos meses.



El rival parisino en octavos es el renovado Manchester United de Solskjaer: la ida, el 12 de febrero en Manchester; la vuelta, el 6 de marzo en París. El pase a cuartos de final es una obligación para ellos.