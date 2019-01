De remate: los dos mega crack que el Real Madrid ofertará a precio bajo en verano

El Real Madrid apuesta de cara al mercado de pases de verano de la próxima temporada. Si llega al algún fichaje en los próximos días, no será de la magnitud que espera el hincha madridista para repuntar en LaLiga y acceder lo más lejos posible en la Champions League. No, Florentino Pérez prefiere dejar así la plantilla y remodelar el equipo de cara al 2019-20. De acuerdo a medios ingleses, el presidente ya tiene una oferta bajo la mesa por dos figuras, que han sido vinculadas al equipo desde hace ya mucho tiempo. Todo se cocina.



El Chelsea y el Tottenham están unidos por una vez por un motivo: el interés del Real Madrid por dos de sus estrellas que acaban contrato al finalizar la temporada que viene. Según el diario británico ‘The Sun’, el Madrid irá por Eden Hazard y Christian Eriksen de cara al inicio del verano en Europa. ¿La oferta que se presentará? 55 millones de euros por cada uno, una cifra baja de acuerdo a lo que paga el mercado de pases, sin embargo se encuentra el condicionante de que solo les queda una temporada más de contrato.



El pase de Hazard y Eriksen se encuentra cifrado en 150 y 80 millones de euros respectivamente, por lo que Florentino Pérez pretende realizar uno de los mejores negocios de su carrera como mandamás del equipo, trayéndose a dos grandes valores que definitivamente serán titulares en su plantilla de cara a la temporada 2019-20. Eso es fijo.



Por otro lado, Real Madridvisita al Betis en el Benito Villamarín, en donde se encuentra obligado a conseguir un triunfo para no perder más puntos en LaLiga. Fuera de puestos de la Champions League, el equipo de Solari urge por los tres puntos en Andalucía.