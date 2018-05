¡Confirmado! El Real Madrid tendría atado a uno de sus primeros fichajes para la próximo temporada. Se trata nada menos que del lateral izquierdo David Alaba , quien está en la lista de los blancos, según reveló el propio padre y representante del jugador austriaco, quien acaba de culminar su novena temporada en el Bayern Munich .

El padre del futbolista, George Alaba , contó para el diario As de España que su hijo está en agenda del club blanco desde hace algunas temporadas y dejó entrever que el lateral podría cambiar de aires.



"Todo el mundo sabe ya que el Real Madrid está realmente interesado en David, pero ahora mismo no podemos decir nada. Vamos a ver qué pasa en el verano. Ahora no es momento de hablar de los equipos que se interesan en él. El interés del Madrid es sabido ya por todo el mundo, no es un secreto. Pero ahora no hay nada que decir. Tiene que esperar para verlo tras acabar la temporada", confesó.

David Alaba , de 25 años, llegaría para plantearle una real pelea por el puesto a Marcelo , quien desde hace varias temporadas se ha llevado por delante a cuanto marcador izquierdo llegó al Bernabéu: Coentrao y Theo Hernández los últimos. Además, el austriaco puede jugar como defensor central, una posición que esta temporada se ha visto en apuros para Zidane.