¿El nuevo ‘Cristiano Ronaldo’? 65 millones de euros y el Real Madrid puede llevárselo

Se llama Joao Felix, ya hemos hablado un poco de él, pero en España no deja de comentarse sobre su posibilidad de que llegue al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano. Razones no faltan: cumple por el perfil de Florentino Pérez al tener solo 19 años y es uno de los delanteros más prometedores de Europa por su edad y su registro goleador con el Benfica. A tan temprana edad, lleva seis tantos marcados en 12 partidos disputados. Hasta hay algunos que le dicen el nuevo ‘Cristiano Ronaldo’, pero le falta mucho al delantero.



Con una cláusula de 65 millones de euros, el Real Madrid podría apostar por su ficha y prestarlo un par de temporadas para qué coja fuerza en el ‘Viejo Continente’. Ya sea en el Benfica o en algún equipo de LaLiga, lo cierto es que el presidente madridista lo tiene en sus planes y hasta ha mandado un par de ojeadores para que analicen su rendimiento en el cuadro de Lisboa. Con 1.78 metros de estatura, consideran debe ser más hábil para fungir de ‘9’.



El contrato de Joao Felix con el Benfica hasta junio del 2022, por lo que el Real Madrid tiene tiempo para negociar y apostar si invertir en su pase o no. La cláusula del futbolista no aumentará, aunque sí los intereses de parte de otros equipos en Europa por él.



Se habla de que el Barcelona, Manchester City, Manchester United y Juventus también le siguen los pasos a esta promesa de Portugal, de la cual hablan por varios días.