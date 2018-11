El Inter de Milán insiste por él, como si fuera un proyecto a largo plazo. En Italia se habla de las posibilidades de los milaneses de hacerse con Luka Modric , un pilar venido a menos en este Real Madrid 2018-19. Florentino Pérez no quiso venderlo en el mercado de fichajes de verano, teniendo al último Balón de Oro de la plantilla. Con Cristiano Ronaldo yéndose a la Juventus, el presidente no podía permitir la salida de otro crack del plantel y así se lo hizo saber al volante croata, quien tuvo que quedarse a las órdenes de Lopetegui y ahora Solari.



No obstante, el Inter de Milán no habría tirado la toalla en un intento por hacerse con el croata. Luka Modric termina su contrato en el 2020 y cuenta con una cláusula de rescisión de 750 millones de euros, motivo por el cual el Inter quiere sentarse a conversar con el Real Madrid sobre las posibilidades de hacerse con los servicios del balcánico.



El Real Madrid solo podría aceptar – por ahora – si en la oferta se incluye a Mauro Icardi, delantero que ha sonado en las últimas semanas en la órbita del Bernabéu. No obstante, se trata de una situación descabellada, dado que uno es joven y tiene un futuro promisorio y el otro es una realidad, pero para el 2020, ya contará con 36 años de edad.



Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid , analizó las causas de su bajo rendimiento en el inicio de la presente temporada, señalando de la ausencia de una pretemporada con trabajo físico y su temprano regreso tras el éxito con su selección en el Mundial 2018, llegando hasta la final.



Modric va ganando sensaciones según va jugando partidos y mejora su forma física. "Estoy bien, me siento mejor día a día", confiesa. "Es cierto que después del Mundial volví muy pronto, sin pretemporada, y es normal que me costase, pero los últimos partidos me siento mejor físicamente y eso es lo más importante".