El proyecto Solari en el Real Madrid cojea: no tiene buen juego y el equipo no aniquila en LaLiga como en la Champions League. No en vano se siente un poco tibia la derrota sobre el Rayo Vallecano y preocupa la goleada recibida de parte del CSKA Moscú en la Champions League. Florentino Pérez ha decidido apostar por el ‘Indiecito’ con un contrato hasta julio del 2020, pero ello no significa que trate de negociar con otro técnico de cara a la próxima temporada. ‘Flore’ siempre ha sido así, estudia perfiles mientras asegura a otros en sus puestos.



Sin embargo, si el presidente madridista había decidido apostar por Antonio Conte luego de la salida de Julen Lopetegui, ¿por qué otro entrenador iría si tiene la negativa del italiano? En España se especula con la llegada de Joachim Löw, quien hace último había indicado que su etapa como seleccionador de Alemania ya se encontraba cerca de su fin.



¿Por qué la apuesta con Löw? Porque cumple los requisitos que buscan desde Chamartín. Si bien es cierto que el nombre de Mourinho también está encima de la mesa, por su buena relación con el presidente, Florentino sabe que el luso crea muchas antipatías en el vestuario y en un sector de la grada. No hay que olvidarse de su pasado en el club en donde se fue peleado con jugadores, algunos dirigentes y hasta periodistas que cubrían al Madrid.



No es el caso del alemán. Lo que quiere el presidente es que llegue un entrenador al que no le tiemble el pulso a la hora de cortar ciertas cabezas, que implante un sistema de juego como el que ha logrado con Alemania, que proponga una metodología efectiva, que acabe con la buena vida de muchos en Valdebebas y que haga volver a disfrutar a la afición, que ha bajado en su asistencia al Bernabéu desde la salida de Cristiano Ronaldo del club.



Este Real Madrid no gusta ni divierte, más bien hace sufrir al público. Eso con Löw, un entrenador con experiencia, con las ideas muy claras y, sobretodo, con un rigor táctico de los que hace tiempo que no se ven en la capital española, a prueba de balas. ¿Llegará finalmente a Madrid? El tiempo solo lo dirá.