Todo parece definido. Thibaut Courtois se convertirá en nuevo arquero del Real Madrid , si es que no termina con trabas del mismo Chelsea. El arquero belga no ha asistido esta tarde a Cobham, ciudad deportiva, y se especula más sobre su partida rumbo a España, en donde quiere vivir con sus hijos y pelear por títulos más grandes en Europa, cosa que no le ha podido dar los 'Blues' en sus temporadas como golero oficial del club.



De acuerdo a medios españoles, Courtois quiere forzar su salida al Real Madrid, teniendo apenas un contrato de una temporada con la institución de Stamford Bridge.



El pasado domingo Maurizio Sarri anunció en una conferencia de prensa que iba a hablar personalmente con Thibaut Courtois acerca de su futuro en el cuadro londinense, aunque dicho encuentro no se va a producir hoy después de que el ex del Atlético de Madrid haya decidido no presentarse en las instalaciones del club. Nos encontramos a tres días del cierre del mercado de fichajes en la Premier League y Courtois ha tomado una decisión.



El técnico italiano, sin embargo, habló hace unos días con Courtois por teléfono, tal como reportan medios en Inglaterra. Una primera toma de contacto en la que el arquero del Chelsea le comentó que ya había dejado claro en más de una ocasión su intención de abandonar Londres para regresar a Madrid, donde viven sus dos hijos.



Así pues, la ausencia de Thibaut en el entrenamiento de hoy aviva más los rumores de su inminente salida con rumbo al Santiago Bernabéu. Courtois deberá ser arquero del Real Madrid en lugar de Keylor Navas. Lopetegui tendrá dos arqueros de calidad.