Santiago Solari sonríe con el título; Isco se pone a regañadientes en el Real Madrid. El ‘Indiecito’ no lo quiere en el equipo, por lo que otras instituciones empiezan a tocar las puertas del Santiago Bernabéu. En ese sentido, ‘Sky Sports’ ha afirmado que la Juventus de Cristiano Ronaldo es uno de los cuatro interesados por el malagueño, que parece que cumplirá su última etapa como jugador madridista, por la relación que mantiene con Solari.



Sin embargo, ¿cuál sería la propuesta económica que haría la ‘Vecchia Signora’ del Calcio? Una clarísima: dos jugadores por uno que no desea contar el Real Madrid. En la oferta de encuentra el ex jugador, Sami Khedira, quien podría funcionar como suplente de Casemiro, así como Miralem Pjanic, que ha sonado fuerte en el Barcelona en la pasada temporada.



Se tratan de dos buenos volantes que podrían servir para el Real Madrid de Solari, que adolece de jugadores de experiencia en el banco de suplentes y podría tenerlos en cuenta.



No obstante, la Juventus no es el único equipo interesado en Isco. También se habla del Manchester City de Pep Guardiola, el Arsenal, el AC Milan y hasta el propio Napoli, por lo que Isco cuenta con varios ‘novias’ para el mercado de fichajes de invierno o posiblemente la próxima temporada si continúa Solari en el equipo. Lo cierto es que no tiene minutos.