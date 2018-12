El plan de Florentino Pérez se encuentra en traer a un jugador top en el mercado de fichajes para la temporada 2019-20. El equipo de ahora se encuentra formado, por lo que una millonaria inversión tan solo golpearía las arcas del club. A pedido de Santiago Solari, el Real Madrid sabe que necesita de un futbolista que vuelva a atraer al público al Bernabéu, así como haga competitiva a la institución tanto en LaLiga como en la Champions League. En ese sentido, el nombre se encuentra definido, así como la propuesta para el Chelsea.



Florentino Pérez trataría de ofrecerle a Mateo Kovavic e Isco a los ‘Blues’ a cambio de hacerse con los servicios de Eden Hazard , el jugador que tantearon en el pasado mercado de verano. Hazard desea jugar algún día con la camiseta blanca del Madrid, por lo que las negociaciones con el futbolista prosperarían y tendría que verse si el Chelsea aceptaría tal oferta.



Hay que recordar que de acuerdo al periodista Eduardo Inda de El Chiringuito, Chelsea ha fijado en 170 millones de euros el pase de Hazard al Real Madrid. Incluso, el citado hombre de prensa apunta que la cifra no sería impedimento para que el ex Lille vaya al Santiago Bernabéu. No obstante, Florentino ofrecería a dos jugadores seductores en los planes de Maurizio Sarri, por lo que el monto sería mucho menos de lo que buscan los ‘Blues’.



Luego de la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, resulta que los madridistas están más que convencidos de hacer una contratación descollante para el 2019-2020. Por ello, no esperarán más para contar con uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora, ¿aceptaría el Chelsea este trueque que suena en estas Fiestas?