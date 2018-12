Lo considera de esa forma y de algo debe sabe del tema… El actual consejero deportivo de Lille, con un gran pasado en el AS Monaco y voceado en su momento en Real Madrid a petición de Zinedine Zidane, el portugués Luis Campos indicó en una entrevista al programa Telefoot ver en el futuro a Kylian Mbappé jugando por Real Madrid.



" Kylian representa el fútbol champagne, que nos gusta ver y como futbolista de alto nivel yo lo veo vistiendo la camiseta del Real Madrid porque es un club hecho a su medida, allí donde nos grandes futbolistas quieren llegar", indicó el dirigente sobre el ex jugador del Mónaco.



"Dentro de un futuro yo me imagino asistiendo a un partido en el Santiago Bernabéu y disfrutando del espectáculo que Mbappé nos puede brindar. Actualmente es más decisivo que Neymar y viendo su edad será muy superior a Cristiano Ronaldo, yo lo veo logrando más balones de Oro", agregó al respecto al delantero que hace poco cumplió 20 años.



El dirigente aseguró haber pasado más de una hora al teléfono conversado con José Mourinho tras ser despedido del Manchester United: "Lo sentí muy decepcionado por lo sucedido, él hubiese querido construir un gran proyecto en Inglaterra, yo lo veo como el hombre ideal para dirigir al Real Madrid, puede ser que vuelva en algún momento porque se trata de un gran técnico". Así son las cosas para él, el caso de Mbappé y un poco de ‘Mou’.