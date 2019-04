Ya no cuenta para el ‘Cholo’: el reemplazo del Atlético para Diego Costa en el mercado

Se le agota el tiempo a Diego Costa en el Atlético de Madrid. Luego de ser castigado y quedarse por el resto de la temporada en LaLiga Santander, Enrique Cerezo le habría bajado el pulgar al delantero español-brasileño. Sí, se trata de un atacante con mucha potencia y cuota de gol, pero también ha tenido conductas no apropiadas, por lo que en el Wanda Metropolitano se mira la posibilidad de encontrar a uno top en su reemplazo.



De acuerdo al diario AS, el delantero elegido por Diego Simeone en reemplazo de Costa es Edinson Cavani , quien probablemente abandonará el PSG, institución a la que pertenece desde el 2019. El charrúa aporta con una buena cantidad de goles, por lo que su presencia y talla gustan mucho al ‘Cholo’ para tenerlo al lado de Álvaro Morata y Antoine Griezmann.



Diego Costa se caracteriza por ser – últimamente – un jugador que se le pelea mucho, por lo que en el Atlético no estarían dispuestos a soportar más al ‘Lagarto’. En ese sentido se abre la posibilidad de que Cavani sea su reemplazo, un jugador con una conducta totalmente distinta. Asimismo, vale decir que los ‘colchoneros’ comprarán a Morata para que ya no se encuentre cedido, sino que sea del Atlético por un buen lapso de tiempo en España.



