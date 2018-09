Lionel Messi no está en los tres nominados a mejor futbolista de ‘The Best’ y el delantero argentino ha decidido no viajar a Londres, argumentando problemas familiares. ¿Habrá motivos? ¿O será una postura como Cristiano Ronaldo? Puede ser una cosa de ego, pero el Barcelona también ha respondido por qué se ha desvirtuado el torneo sin la nominación de uno de los mejores jugadores de la historia. El directivo fue rotundo en su viaje.



Javier Bordas, directivo del Área de Fútbol del FC Barcelona, partió rumbo a la capital de Inglaterra para representar al club culé en la Gala de la FIFA junto a Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales y Deportivas.



Preguntado por la ausencia de Leo Messi en la capital inglesa, ha recordado que “un problema familiar” le ha dejado en Barcelona. Y en cuanto al galardón, entre cuyos tres finalistas figuran Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, pero no el argentino, fue claro: “Si se desprestigia el ‘The Best’ es porque no está Messi, todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo en todos los aspectos. Miras el puesto de Modric y qué haría Messi... Es el mejor pasador, el mejor finalizador, el mejor jugador del mundo desde hace muchos años y creo que todo el mundo lo sabe”.



Interrogado por a quién ve de máximo candidato al premio ‘The Best’, Bordas ha señalado que “de los tres nominados que están, Modric es el favorito”. Como se sabe, Cristiano Ronaldo tampoco decidió viajar a la premiación, al igual que en el mejor jugador de la UEFA. La premiación ha perdido peso sin dos de los mejores futbolistas del mundo.