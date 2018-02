Barcelona clasificó el último jueves a la gran final de la Copa del Rey tras vencer al Valencia en Mestalla por 2-0. De esta forma, los azulgranas alcanzaron su quinta final de Copa seguida, sin embargo, hay cosas que preocupan en la interna del club 'Culé': el día del partido ante el Sevilla.



El partido decisivo de la Copa del Rey está programada para el 21 de abril, solo tres días antes de una de las semifinales de la Champions League. En Can Barça creen que el duelo pueda coincidir con su posible participación en la Copa de Europa y meditan pedir un cambio de fecha.



Según informaciones de 'El Periódico de Catalunya', el Barcelona teme una sobrecarga del calendario y arriesgar dos competencias justo en el momento más importante de la temporada. Es por eso que los delegados ya evalúan pedir un cambio de fecha.



Como si no bastara las semifinales de Champions, el Barcelona jugará días ante el Valencia (15 de abril) y Celta de Vigo (18 de abril) por la Liga Santander. Se tratan de dos partidos claves que podrían encaminar a los azulgranas al título.



Cabe recordar que la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla no tiene estadio definido. Los 'Culés' quieren jugar en el estadio del Real Madrid, pero desde Valdebebas ya anunciaron que no cederán su feudo.