En Real Madrid esperan que vuelva ese Gareth Bale de la temporada 2013-14, ese que la 'rompió' de la mano de Carlo Ancelotti y que marcó en las finales de Copa del Rey y Champions League en esa campaña. Desde allí, el delantero galés no ha vuelto a ser el mismo.

Gareth Bale era el llamado por la afición del Real Madrid a tomar la posta que dejó Cristiano Ronaldo, quien se marchó a Juventus. Sin embargo, el ex Tottenham no convence a los madridistas y estos ya están cansados de su pasotismo. No obstante, Ryan Giggs lo ha defendido a ultranza y lo considera uno de los mejores del mundo.

"No tengo dudas que es un jugador de clase mundial. ¿Cómo se puede dudar de Bale? Aquí en Gales nosotros no lo hacemos. Cuando ha venido a jugar por su país, siempre ha rendido", declaró Giggs, actual entrenador del seleccionado galés.

Como se recuerda, el también ex atacante del Southampton de la Premier League fue tomado en cuenta por la Selección de Gales para los partidos por fecha FIFA de este mes de noviembre: 16 contra Dinamarca y el 20 amistoso con Albania.

Además, previo a los cotejos con su país, Gareth Bale sería titular este miércoles frente al Viktoria Plzen como visitante por la cuarta jornada del Grupo G de la Champions League.