El anuncio de retiro de Piqué del fútbol profesional ha conmocionado al mundo del fútbol y al mismo equipo del FC Barcelona quienes tampoco sabían lo que iba a suceder. El defensa español jugará este sábado su último partido con la camiseta azulgrana tal y cómo indica un video publicado en sus redes sociales. Ante esto, Carles Puyol dejó un mensaje recordado cuando fueron compañeros.

“Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo”, dice el tuit de Puyol en el que añade una foto junto a Piqué.

Este ha sido uno de los saludos más emotivos. Ambos formaron parte de una de las mejores duplas de central en el fútbol mundial compartiendo roles en Barcelona y la Selección de España. Además, lograron el recordado ‘sextete’ dirigidos por Josep Guardiola.

Puyol, a través de Twitter, ha manifestado estar “en shock” ante la noticia. Y ha aprovechado para salir en defensa del que tantas temporadas fue su compañero de batallas quien fue criticado en las últimas semanas por el fin de su romance con Shakira.

Gerard Piqué se retira del fútbol

Gerard Piqué anunció este jueves su retiro del fútbol, causando gran sorpresa a los aficionados españoles. El defensor central del Barcelona comunicó la noticia mediante sus redes sociales con un emotivo video en el que confiesa que desde hace algún tiempo había pensado en tomar esta decisión.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo el catalán, en el clip donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera profesional.

El zaguero ha podido conquistar con los ‘blaugranas’ ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes. En tanto, con la ‘Roja’ se adjudicó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa Polonia/Ucrania 2012.

