Brahim Díaz es un recambio de lujo para el Real Madrid. A pesar de que no tiene un puesto fijo en el once madridista, cada vez que ingresa al campo de juego termina siendo determinante. Este domingo 4 de febrero, marcó el 1-0 en el derbi ante el Atlético Madrid, por la jornada 23 de LaLiga de España. El mediocampista anotó su cuarto tanto en lo que va de LaLiga 2023-24 y su séptimo gol en la temporada, pese a no ser titular habitual.

En el minuto 19 de juego, Díaz agarró un balón suelto en el área del ‘Colchonero’ y logró batir al portero Jan Oblak con un disparo direccionado al palo izquierdo. Puso el 1-0 en el marcador e hizo estallar a todo el Santiago Bernabéu. Cabe mencionar que tres de sus cuatro goles en el torneo liguero sirvieron para abrir la cuenta (Las Palmas, Granada y Atlético).

En lo que va de la campaña 2023-24, Brahim ha marcado y asistido en LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Y solo anotó en la Supercopa de España. Lleva siete goles y tres asistencias y espera seguir dándole más alegrías a la afición ‘blanca’. Recordemos que Díaz regresó esta temporada al Bernabéu luego de un par de años en el AC Milan.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: lo que se les viene

Después del derbi, el Real Madrid recibirá al Girona en la jornada 24 de LaLiga de España. Este encuentro está programado para el sábado 10 de febrero a las 12:30 p.m. (hora peruana), 6:30 p.m. en España. Será un duelo importante para ambos equipos, que se encuentran luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Posteriormente, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrentará al RB Leipzig en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Este encuentro está programado para disputarse en el Red Bull Arena (Leipzig) el martes 13 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana), 9:00 p.m. en España.

Por su parte, el Atlético Madrid jugará contra el Athletic en las semifinales de la Copa del Rey. Este choque está programado para el miércoles 7 de febrero a las 3:30 p.m. (hora peruana). Luego, el equipo volverá a enfocarse en LaLiga y visitará al Sevilla en una fecha que está programada para el domingo 11 a las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.





