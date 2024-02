Continúa el fútbol de España con Real Madrid y Atlético de Madrid, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 4 de febrero de 2024 en el marco de la fecha 23 de LaLiga. El partido, a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se jugará desde las 3 de la tarde (hora peruana y 9 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Sky Sports (México). Mientras que Movistar y LaLiga TV BAR son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

La capital española se vestirá de gala para presenciar uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada: el Real Madrid se enfrentará al Atlético en el icónico Santiago Bernabéu. Con ambos equipos luchando por los puestos cimeros de LaLiga, los tres puntos en juego se convierten en un botín invaluable en su contienda por la supremacía en el fútbol español.

Para el derbi de LaLiga, Real Madrid llega de vencer por 2-0 a Getafe en un partido pendiente por la fecha 20. Mientras que el Atlético de Madrid le ganó 2-1 a Rayo Vallecano. En lo que va de la temporada, el equipo de Diego Simeone ha sido el único capaz de vencer a los de Ancelotti, tras una victoria por 3-1 en la primera ronda de la competencia.

Real Madrid: desafíos y bajas cruciales

Los ‘vikingos’ llegan al enfrentamiento con algunas preocupaciones importantes. La enfermería merengue alberga a figuras clave, ya que Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba siguen fuera de acción debido a lesiones. Estas ausencias, especialmente la del guardameta belga, representan desafíos significativos para Ancelotti, quien buscará soluciones efectivas para mantener la solidez defensiva de su equipo.

Además, Aurélien Tchouaméni se perderá el emocionante duelo madrileño debido a la acumulación de tarjetas amarillas, dejando un hueco importante en el centro del campo del Real Madrid. La incertidumbre rodea al defensor Antonio Rüdiger, quien está en duda por molestias físicas. Ancelotti deberá tomar decisiones estratégicas cruciales para superar estas ausencias y plantar cara a un Atlético de Madrid ávido de puntos.

Atlético de Madrid: rompecabezas de ausencias y dudas en la convocatoria

Los ‘colchoneros’ también enfrentan un desafío considerable en términos de bajas para este duelo trascendental. Las ausencias notables incluyen al defensor José María Giménez, Thomas Lemar y César Azpilicueta. Estos vacíos representan un rompecabezas táctico para Simeone, quien deberá confiar en la profundidad de su plantilla para suplir las ausencias y mantener el rendimiento del equipo.

Adicionalmente, la participación de Álvaro Morata en el enfrentamiento es incierta, aunque se espera que viaje con el equipo. La presencia del delantero español podría ofrecer una opción valiosa en el ataque del Atlético de Madrid, pero su participación dependerá de su condición física en el último momento.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 4 de febrero a partir de las 2:00 p.m., en el horario de México. En tanto, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3:00 p.m. En tanto, en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En el caso de España, a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius Jr.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Reinildo, Savic, Witsel, Samu Lino; Koke, De Paul, Llorente, Griezmann y Depay.





