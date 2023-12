Cada vez que Brahim Díaz arranca de titular, responde con creces en la cancha. Este sábado, anotó un gol para el 1-0 de Real Madrid sobre Granada, por la jornada 15 de LaLiga. De esta forma, el jugador español ha marcado en tres de los cuatro partidos que ha iniciado en el once ‘merengue’ en esta temporada (Las Palmas, Braga y Granada). En esos duelos, además, fue quien abrió el marcador. Solo no marcó en el triunfo por 5-1 ante Valencia. El mediocampista no deja de demostrar que merece más minutos en el equipo de Carlo Ancelotti.

La jugada ganadora la armaron el español y el alemán en el área rival. Brahim, que estaba en la banda derecha, observó a Toni en el medio del campo y le dio un pase preciso. El exfutbolista del Bayern Múnich, con una gran visión del panorama, dio un pase impresionante de primera, para que Díaz ingresara al área con el esférico y definiera ante la salida del portero Andre Ferreira.

El pase de Kroos rompiendo líneas se llevó los elogios no solo de los aficionados en las gradas, sino también de sus compañeros y el mismo Brahim, quien puso su pierna sobre el césped y le hizo la señal al alemán de que ponga su botín para que lo pueda lustrar. Honor a quien honor merece. El teutón tiene 33 años y sigue jugando al más alto nivel.

Brahim Díaz lustrándole el botín a Toni Kroos. (Foto: Getty Images)

Real Madrid vs. Granada: lo que se les viene

Luego del partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid visitará a Real Betis en el Estadio Benito Villamarín (Sevilla). El compromiso, que corresponde a la fecha 16 de LaLiga, está programado para jugarse el sábado 9 de diciembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España). La ‘Casa Blanca’ está peleando en lo más alto de la tabla y necesita sumar para no perder el paso.

Unos días después, el martes 12 de diciembre, el equipo ‘blanco’ visitará a Unión Berlín en el Olympiastadion (Berlín), por la sexta jornada del Grupo C de la UEFA Champions League. Cabe destacar que los madridistas se ubican en el primer lugar con 15 puntos y ya clasificaron a octavos de final. Mientras que los alemanes tienen 2 puntos y ya están eliminados. Braga (4 puntos) y Napoli (7 puntos) se juegan el segundo lugar en Italia.

Granada, por su parte, se medirá ante recibirá al Athletic Club por la fecha 16 de LaLiga de España. Este partido está pactado para jugarse el domingo 10 de diciembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España). Los ‘granadinistas’ se ubica en la última parte de la tabla y necesitan sumar para comenzar a escalar posiciones. Cabe destacar que solo ha ganado un partido en la temporada.





