Las declaraciones contundentes de Ilkay Gündogan tras el clásico frente al Real Madrid resonaron en el vestuario azulgrana y más allá. Casi dos meses después, el volante del Barcelona ha decidido romper su silencio y explicar a fondo lo que quiso transmitir con sus palabras. En una entrevista exclusiva con beIN SPORTS, el alemán aclaró su posición, reconociendo que el momento lo tomó en caliente, pero reafirmando su honestidad y su deseo de impulsar al equipo hacia la excelencia. Todo esto en la previa del trascendental partido ante el Atlético de Madrid este domingo.

El alemán lamentó no haber encontrado un vestuario “más enfadado y decepcionado” tras la derrota ante el Real Madrid. Sus palabras, que sugieren una insatisfacción con la actitud del equipo, generaron controversia en el seno del Barcelona. Ahora, Gündogan busca clarificar su postura, asegurando que su intención no era atacar a nadie ni a nada.

“El momento me cogió en caliente”, admitió Gündogan. “Dije mi opinión honesta, sin atacar a nadie ni a nada. Siempre que critico al equipo me incluyo, empiezo por mí mismo”, explicó el centrocampista, reconociendo la intensidad del momento y la dificultad de controlar cómo las personas interpretan sus palabras.

Gündogan, con experiencia en el Manchester City y ahora en el Barcelona, resaltó su conocimiento del negocio del fútbol. “Tengo suficiente experiencia para saber cómo funciona este negocio. Primero me miro al espejo y me juzgo a mí mismo, y no a los demás”, afirmó, enfatizando su enfoque autocrítico como herramienta para el crecimiento personal y del equipo.

El objetivo del mediocampista es claro: “Quiero que lo hagamos mejor porque veo mucho potencial y calidad. Y cada vez quiero hacerlo mejor. Aunque ganemos por 3-4 o 5-0, siempre veré cosas a mejorar. Tal vez sea mi forma de ser, mi mentalidad, pero nunca lo hago con mala intención”.

En cuanto a la Champions League, Gündogan reconoció la importancia de la clasificación para los octavos de final como un posible punto de inflexión. “Nos da cierta confianza y demuestra que estamos en el camino correcto. Estamos haciendo las cosas bien, aunque hay cosas a mejorar, en la forma que atacamos y defendemos”, comentó.





Ilkay Gündogan llegó a Barcelona tras ser campeón de Champions League con Manchester City. (Foto: Getty Images)





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid?





El cuadro dirigido por Xavi Hernández recibirá este domingo 3 de diciembre al Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic. El partido, válido por la decimocuarta jornada del campeonato español, se jugará a las 3:00 P.M. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV).





¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?





Tras nueve victorias, cuatro empates y una derrota, en un total de 14 partidos, el FC Barcelona marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 31 unidades. El vigente campeón español se encuentra a cuatro puntos de los líderes Real Madrid y Girona.





