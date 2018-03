Lionel Messi no necesita de Balones de Oro ni autoproclamarse el mejor del mundo para demostrar que está en un nivel espectacular. El crack del Barcelona ha vuelto a brillar este fin de semana y ahora la víctima ha sido el Athletic Club de Bilbao en partido de la fecha 29 de la Liga Santander.



Y es que tras varios intentos, el mejor jugador del mundo marcó el 2-0 de los azulgranas en el Camp Nou y de esa forma llegó a los 25 goles, con lo que sigue como el único artillero de la Liga Santander. Sus competidores más cercanos, Suárez y Cristiano Ronaldo, se van quedando en el camino.

Tal como dejan ver las imágenes, Leo Messi marcó el segundo del Barcelona vs Athletic Club Bilbao tras una gran asistencia de Dembélé. El argentino y el francés cada vez se entienden mejor en la cancha y hasta en la Champions League ya lo han demostrado.



Tras marcarle al Athletic, Lionel Messi lo celebró con la tribuna principal del Camp Nou haciendo un baile muy particular. El crack argentino se dejó ver como nunca y las redes sociales no tardaron en comentar el curioso hecho.