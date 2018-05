Didier Deschamps , entrenado de Francia, está informado respecto a los movimientos que realizarán sus jugadores. Por eso, el DT decidió intervenir en el caso de Antoine Griezmann , quien está entre Atlético de Madrid y Barcelona .

'Radio Montecarlo' ha dado información relacionada a una conversación que sostuvieron el seleccionador y el delantero. Ambos conversaron sobre el futuro del atacante para la próxima temporada.

Diversos medios españoles señalan que Griezmann negocia con Barcelona desde hace unos meses atrás y que la salida de Atlético de Madrid se confirmará en breve. De momento, nada está confirmado.

Antes esos rumores, Deschamps aconsejó al delantero que continúe defendiendo los colores del cuadro 'colchonero' porque allí tendrá más oportunidades de seguir siendo protagonista principal.

Griezmann aseguró que se sabrán novedades antes del inicio de la Copa del Mundo. No obstante, el ex Real Sociedad no se ha pronunciado ante la oferta de Barcelona . Mientras tanto, los aficionados de Atlético de Madrid esperan que el galo escuche al entrenador de Francia.