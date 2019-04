¿Lo quieren o no? Esto piensa el plantel del Barcelona sobre el posible fichaje de Griezmann

Los nombres van y vienen para Barcelona de cara a la próxima temporada... y uno de ellos es Antoine Griezmann. Muchos aún recuerdan el tremendo culebrón que hizo antes del inicio de esta campaña cuando, con documental incluido, reveló su intención de quedarse en Atlético de Madrid y no marcharse al Camp Nou. Ahora, los rumores de su posible incorporación al cuadro culé crecen otra vez.

Resulta que con su renovación, la cláusula de Antoine Griezmann pasó a 200 millones, aunque para este verano europeo se reducirá a 120 millones. La directiva lo quiere para que refuerce el ataque azulgrana, pero el plantel del Barcelona considera todo lo contrario. Así lo reveló el último martes el periodista Manu Carreño en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"En la plantilla del 'Barza' no quieren a Griezmann y la dirigencia ya lo sabe". Los jugadores del actual campeón de LaLiga Santander y Copa del Rey tienen una firme decisión respecto a si el ex Real Sociedad llega a ser uno de sus compañeros. No ha gustado para nada que rechace al club hace unos meses.

Es más, el hombre de prensa del citado medio habló con Carles Rexach, asesor del presidente Josep Maria Bartomeu, y está en la misma línea del plantel. "Yo no lo ficharía. Tiene el estilo del club, pero no me gustó eso de 'me quedo, me voy'. Para nada", fue lo que sostuvo.

Por otra parte, Barcelona chocará este miércoles en Old Trafford ante Manchester United por la ida de cuartos de final de la Champions League. Con Lionel Messi y Luis Suárez en el ataque, espera sacar un resultado positivo para la vuelta de la próxima semana.

