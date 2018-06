Nadie sabe que pasará con Griezmann . En Madrid se dice que seguirá en el Atlético de Madrid ; en Francia, donde el delantero galo concentra al lado de sus compañeros, se comenta que no sabe dónde jugará en el próxima temporada. Si en el Barcelona o su casa, el Wanda Metropolitano en donde ha dado varias alegrías a todos los colchoneros.



Si el diario AS y ABC habían confirmado que Griezmann renovaría con el equipo de Diego Simeone, L’Equipo habló con el entorno del seleccionado francés para confirmar que él aún no decide nada a días de dar inicio al Mundial de Rusia 2018 .



Hasta la fecha, no sabemos dónde jugará Antoine la próxima temporada”, niega su entorno. Y añade: “Antoine aún no ha decidido su nuevo club. Y, contrariamente a todo lo que se ha dicho en los últimos meses, no ha firmado ningún precontrato con el Barcelona”. ¿En qué deparará su futuro? Se comenta que Griezmann ganaría más de 20 millones de euros si es que decide seguir en el Atlético.



El entorno de Griezmann añade que no es seguro que la decisión sobre el futuro del delantero e tome antes inicio del Mundial.



En el Barça ha causado sorpresa las últimas informaciones, de hoy mismo, sobre una supuesta decisión de Griezmann de quedarse en el Atlético de Madrid y rechazar la oferta del club azulgrana. Fuentes del club consultadas por MD han negado tener constancia de ello.