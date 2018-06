Su mente se encuentra concentrada con Francia, pese a que hace unos días declaró que su futuro iba a estar decidido días antes del Mundial de Rusia 2018 . Bueno, la web alemana Spox.com conversó con Antoine Griezmann y no pudo evitar hacerles la pregunta, a lo que el actual delantero del Atlético de Madrid declaró que aún no decide nada. Sí, nueve días antes del inicio de la cita mundialista, el galo prefirió mantener la calma con el tema de su pase.



“Todavía estoy pensándolo, no tengo nada decidido”, declaró Griezmann , quien tiene una oferta de renovación con el Atlético, así como el Barcelona desea ficharlo a toda costa para hacer un tridente de ataque letal con Lionel Messi y Luis Suárez. Griezmann , a veces más uruguayo que francés, por la unión que tiene con sus compañeros charrúas, medita sobre las posibilidades que tendría en una u otra institución para la próxima temporada.



No obstante, sin pronunciarse directamente, Griezmann ha dado alguna pista sobre su futuro. El delantero del Atlético de Madrid ha explicado lo difícil que es competirle al Barcelona y Real Madrid en la Liga y en la Champions.



¿Cómo así? Él sí dio a entender que con el Atlético cuesta mucho más poder ser campeón. “Ser campeón en España, por supuesto, es muy difícil, porque Barcelona y Madrid han estado jugando durante años a un nivel muy alto y también tienen un presupuesto disponible que supera con creces el nuestro. Pero lo intentamos todos los años y esperamos que eventualmente funcione”, comentó el internacional galo.