Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, declaró, tras ganar al Brujas (3-1) en partido de la liga de campeones, con dos tantos de Griezmann , que el francés "fue el mejor futbolista la temporada pasada porque ganó un mundial y eso no lo ganan todos".



"No me gusta la frase de lo de la mesa. Lo que sí tengo claro es que Griezmann fue el mejor futbolista la temporada pasada porque ganó la Copa del Mundo y eso no lo ganan muchos. Además, la Europa League, la Supercopa y salió segundo en una liga en la que están el Real Madrid y el Barcelona", manifestó Simeone.



"Está donde debe estar. Eligió quedarse en el Atlético de Madrid y estas son las consecuencias para los compañeros, para el equipo, para el club y para él mismo, que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera", añadió.



Sobre el partido, Simeone indicó que sabían que el Brujas "inicia el partido fuerte", pero destacó que el Atlético supo "manejar los tiempos del partido". EFE.