Tiene un ultimátum de parte de Deschamps y debería obedecerlo. Antoine Griezmann no tiene claro su futuro de cara a la próxima temporada. ¿El amor de la vida? ¿La gloria? El galo debe decidir entre el Atlético de Madrid y el Barcelona . Y es muy difícil para él. De acuerdo a medios franceses, el técnico de Francia le habría dicho que tiene plazo hasta el domingo.



Como se sabe, Griezmann tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, la cual el Barcelona tiene planteado pagarla. No obstante, el Atlético le habría hecho una oferta para ganar 25 millones de euros netos por temporada, por lo que el francés optaría por quedarse nuevamente al mando de Diego Simeone. Ir al Barza supondría disminuir a los colchoneros.



Al igual que Griezmann , Thomas Lemar corre con la misma situación que el delantero. Deschamps los quiere concentrados para jugar el Mundial de Rusia 2018 .



Deschamps, que acaba de renovar su contrato como seleccionador de Francia, quiere tranquilidad en la concentraciòn de la selección de Francia.



El ultimátum se acabaría este mismo domingo, después del partido que este sábado realizarán las selecciones de Francia y Estados Unidos, el último antes de afrontar la fase final del Mundial .



Deschamps no quiere problemas externos dentro de la concentración y por eso quiere que todos sus jugadores estén centrados en la selección y no en sus problemas personales.