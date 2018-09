Guardiola en Barcelona hizo que sus jugadores brillen y logren tener su máxima expresión futbolística, bueno, con casi todos, debido a que Alexis Sánchez llegó con la esperanza de lograr un crecimiento pero o fue lo que se esperaba.

En la entrevista con Jorge Valdano, Guardiola, se refirió a Alexis y explicó que: " Alexis no jugó mal, pero no tuvimos su máxima expresión. A veces fichamos jugadores y limitamos su creatividad porque les ponemos en el sitio".

"La forma de juego si que a veces condiciona", reflexionó Pep.

Alexis fue importante en el ataque junto a Lionel Messi, pero lo mejor de su juego lo demostró en Arsenal, donde fue pieza clave y la máxima estrella.

Igualmente, Guardiola hizo planteamientos que hace inevitable que se relaciones con Arturo Vidal y su llegada al equipo azulgrana, "Hay una perversión en esto. No creo que haya jugadores que no pueden jugar en el Barça. Hay jugadores que se pueden mover en espacios pequeños y jugadores en grandes", explicó.

En la conversación, Pep reconoció su intención de llegar a dirigir, en un futuro, a una selección nacional, siempre y cuando tenga esa oportunidad.

"Entrenaré a una selección si se me da la oportunidad. Seguro. Me gustaría, Si me quieren y se da el caso estoy decidido a entrenar a una selección. Hay que probarlo y siempre tienes ese punto de curiosidad", dijo Guardiola en una entrevista concedida al programa "Universo Valdano" de Movistar+.