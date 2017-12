Daniel Levy no quiere que se repita la misma historia. Tottenham no es un club que necesita vender, tiene suficiente presupuesto para competir con los grandes de la Premier League. Sin embargo, cuando el proyecto deportivo seduce al futbolista, el presidente inglés no puede retener a sus principales valores. Ya le pasó con Luka Modric y Gareth Bale y la próxima temporada podría pasarle con Harry Kane , el goleador del 2017.



El atacante de la Selección de Inglaterra es del interés del Real Madrid y Barcelona, y de acuerdo a una publicación de Daily Mirror, Daily Mirror tiene una propuesta que Kane podría no resistirse, tratándose de que en la actualidad es el mejor ‘9’ del planeta. ¿Cuál es la propuesta? Duplicarse o más el sueldo que percibe hasta la fecha.



Harry Kane gana 5.5 millones de euros anuales, a lo que Levy le habría presentado una oferta de 10 a 12 millones de euros anuales. Florentino Pérez y el Real Madrid pueden ofrecer una cifra mayor por el delantero, pero bajo ese tipo de contrato, tendrían que resignar a un jugador de la plantilla, dado el coste que ya tienen con algunos jugadores del equipo.



El 2017 ha sido el año de Harry Kane. Como un huracán, ha arrasado todo lo que ha ido cruzándose por su paso. El delantero inglés ha cogido en sus espaldas al Tottenham y ha tirado del carro a base de goles y buen fútbol. El Real Madrid está llamando a sus puertas para ficharle en verano, no es para menos.



El ‘Hurrikane’ ha tenido que ir evolucionando y creciendo en escala y magnitud para ser lo que es ahora. Devorando a los rivales, infringiéndole castigo por estar en su camino y dejando claro que 2017 ha sido un buen año para él (sus portentosos registros goleadores lo demuestran). 56 goles han marcado un año inolvidable para él (39 en la Premier League, 6 en la Champions League, 4 en la FA Cup y 7 con Inglaterra) en 52 partidos jugados. ¿Seguirá en el Tottenham o irá al Madrid? Todo está por verse.